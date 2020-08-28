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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 31 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 августа.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – пер. Охотничий, 25;

с 0.00 25 августа до выполнения работ 31 августа – просп. Ленина, 15; ул. Полярные Зори, 5, 7, 9, 11;

с 9.00 31 августа  до 16.00 2 сентября – ул. Капитана Пономарева, 8, 11; ул. Ломоносова, 1/13.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 -ул. Инженерная, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Профессора Сомова, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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