Плановые отключения в Мурманске на 31 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 августа.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.30 - ул. Ломоносова, 3, 5;
8.00 — до выполнения - ул. Молодёжная (Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 – просп. Кольский, 67; ул. Кооперативная, 4, 6, 7.
От холодного водоснабжения:
8.00 — до выполнения - ул. Приморская (Росляково), 1; ш. Североморское (Росляково), 2, 4; ул. Школьная (Росляково), 1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 226;
13.00 — 16.00 - ул. Олега Кошевого, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.