Плановые отключения в Мурманске на 31 марта

Бывалый Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели? Комментарий к новости: В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам

Гость Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про Комментарий к новости: «Новые формы управления» помогают мурманчанам добиваться от управляющих компаний прямого выполнения своих обязанностей