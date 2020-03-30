Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 31 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 марта.
О горячего и холодного одоснабжения:
9.00 – 14.00 - просп. Кольский, 8.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 21.00 - ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18/13; ул. Челюскинцев, 11; проезд Флотский, 3; ул. Карла Либкнехта, 11а, 13, 15, 15а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Бывалый
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Гость
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Александр
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