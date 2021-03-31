Плановые отключения в Мурманске на 31 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 16;
9.30 – 16.00 - ул. Александра Невского, 90, 94, 96; ул. Кирпичная, 6, 8, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 марта до 17.00 1 апреля - ул. Беринга, 1; ул. Капитана Копытова, 27, 31, 32; ул. Капитана Орликовой, 56;
с 10.00 29 марта до 17.00 2 апреля - Театральный бульвар, 8; просп.Ленина, 62/11;
с 9.00 30 марта до 17.00 1 апреля - ул. Капитана Буркова, 23;
с 9.00 30 марта до 16.00 1 апреля – просп. Кольский, 80; просп. Кольский, 62, 66, 68.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Бондарная, 1.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 – просп. Героев-североморцев, 66/19.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 23а, 25, 29, 33; ул. Олега Кошевого, 24;
12.00 – 16.00 – просп. Ленина, 27, 29, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 6, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.