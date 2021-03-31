Плановые отключения в Мурманске на 31 марта

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Д.О. Вернер

Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...