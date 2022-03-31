Плановые отключения в Мурманске на 31 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 29 марта до 17.00 31 марта - ул. Книповича, 49 корп. 4;
с 9.00 30 марта до 14.00 31 марта - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12;
с 9.00 31 марта до 15.00 1 апреля – просп. Кирова, 15; ул. Марата, 20; ул. Халтурина, 3.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 — 18.00 - ул. Шабалина, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Героев Рыбачьего, 36, 38;
9.00 — 20.00 - ул. Шабалина, 8, 25а.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Книповича, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Самойловой, 1, 4; просп. Героев-североморцев, 66/19.
От электроснабжения:
с 9.00 31 марта до выполнения работ - просп. Ленина, 12, 14, 16; ул. Заводская, 6; ул. Марата, 29;
с 10.00 31 марта до выполнения работ - ул. Хлобыстова, 28 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.