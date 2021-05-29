Плановые отключения в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 18.00 25 мая до выполнения работ 31 мая – Театральный бульвар, 6;

9.00 – 16.00 - пр-д. Молодежный, 8, 9; ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13; ул. Спортивная, 7/6; ул. Халтурина, 35.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 мая до 16.00 1 июня - ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 18;

с 9.00 31 мая до 16.00 2 июня - ул. Халтурина, 3.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 – просп. Ленина, 81, 83, 85; ул. Володарского, 13, 14, 14а; ул. Октябрьская, 1, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.