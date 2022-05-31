Плановые отключения в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая.

Испытания тепловой сети:

с 1 июня до выполнения 3 июня – испытание теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») на гидравлические потери – 144 дома.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 46.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 30 мая до 16.00 31 мая - ул. Морская, 3;

с 9.00 30 мая до 16.00 1 июня - б-р. Театральный, 9; ул. Капитана Орликовой, 13;

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 12, 14; ул. Ломоносова, 2, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Инженерная, 1; ул. Маяковского, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Саши Ковалева, 10.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кирова, 17, 19/24;

10.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 9 корп. 2.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 26, 28/11; ул. Полярной Дивизии, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.