Плановые отключения в Мурманске на 31 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 2, 2 корп. 5, 4, 4 корп. 2, 6 корп. 3, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.