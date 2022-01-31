Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 31 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 68, 70, 72, 76 корп. 1; ул. Хлобыстова, 20 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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