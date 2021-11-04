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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 4, 5 и 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4, 5 и 8 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

4-5 ноября

с 23.00 4 ноября 7.00 5 ноября -  просп. Кольский, 4а, 8, 10, 12, 14; ул. Капитана Пономарева, 4, 5, 8, 9 к1, 9 корп. 2, 11, 12, 14; ул. Ломоносова, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 4, 6, 8; ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10, 10а

8 ноября

с 9.00 8 ноября до выполнения работ - ул. Куйбышева, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Павлова, 14, 16, 29, 31, 33; ул. Радищева, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5, 6; ул. Чехова, 4, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
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макс
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Евгений
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