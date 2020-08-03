Плановые отключения в Мурманске на 4 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП-202, ЦТП-203, ЦТП-62, ЦТП-69 кв.– 68 домов;

с 4 августа по 7 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП по ул. Прибрежная,17/1 – 9 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2»/Новое плато/ - 32 дома;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а»/Больничный городок/ - 114 домов;

с 4 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной ж.р. Абрам-Мыс - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 – просп. Кирова, 53а.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (Росляково), 15;

9.00 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 1/16; ул. Сафонова, 47;

9.00 – 16.30 - просп. Кирова, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.