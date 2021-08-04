Плановые отключения в Мурманске на 4 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа до 5 августа — опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона котельной мкр.Абрам-Мыс (АО «МЭС») — 16 домов;

с 3 августа до 6 августа — опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП-202,203,62,69 кв. (АО «МЭС») — 68 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Советская, 21.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Баумана, 41, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45, 47, 47а, 39.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Советская (Росляково), 13;

10.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 15;

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.