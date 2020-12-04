Плановые отключения в Мурманске на 4 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 декабря до 17.00 4 декабря - ул. Бабикова, 12; ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2, 35 корп. 3;

9.00 – 12.00 - ул. Скальная, 16, 18, 20, 22, 24.

От холодного водоснабжения:

6.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 14; ул. Позднякова, 4;

14.00 – 18.00 - ул. Капитана Копытова, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; просп. Кольский, 230

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 32, 33; ул. Трудовых Резервов, 8, 11; просп.Героев-североморцев, 29; ул. Александра Невского, 88, 92.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Инженерная, 1, 2, 2а, 3, 5, 7; ул. Николаева, 4; ул. Александра Невского, 82; просп.Героев-североморцев, 49, 53, 55, 57, 59, 61/21, 63/24; ул. Хлобыстова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.