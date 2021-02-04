Плановые отключения в Мурманске на 4 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 2 февраля до 17.00 4 февраля - ул. Шабалина, 45, 47;

с 14.00 2 февраля до выполнения работ 10 февраля - посп. Кольский, 206;

с 9.00 3 февраля до 16.00 5 февраля- ул. Олега Кошевого, 10;

10.00 — 16.00 - ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 27, 29; пр-д. Капитана Тарана, 6.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; просп.Ленина, 24, 26; ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 66, 68.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.