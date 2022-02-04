Плановые отключения в Мурманске на 4 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 2 февраля до 16.00 4 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 23;

с 9.00 3 февраля до 16.00 4 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.