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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 4 и 5 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 5 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 13.40 1 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3; ул. Шабалина, 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Фурманова, 10, 11, 15; ул. Чапаева, 10а; ул. Ломоносова, 6, 10 корп. 3; ул. Серафимовича, 1.

От электроснабжения:

4 сентября

0.00 — 3.00 -  пр-д. Северный, 14, 16, 18, 21, 23, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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