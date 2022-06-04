Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 6 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 6 июня до выполнения 7 июня – опрессовка теплосети котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 8 домов;

с 6 июня до выполнения 9 июня – опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 65 домов;

с 7 июня до выполнения 14 июня – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

От горячего водоснабжения:

4 июня

с 9.00 3 июня до 14.00 4 июня - Олега Кошевого, 22, 24.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Хлобыстова, 11; ул. Аскольдовцев, 43;

10.00 – 16.00 - ул. Саши Ковалева, 10; ул. Гагарина, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.