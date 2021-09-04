Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 сентября

Ирина опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?

Ирина и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка