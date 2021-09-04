Мурманская область. Арктика (16+)04.09.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 и 6 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.30 4 сентября до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 21/22; ул. Октябрьская, 30; ул. Челюскинцев, 18/20, 20.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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