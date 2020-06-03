Плановые отключения в Мурманске на 4 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

Со 2 июня до выполнения 8 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 4 июня до выполнения 5 июня – опрессовка тепловых сетей от ТЦ «Росляково южное» (АО «МЭС»).

От газоснабжения:

с 4 июня до выполнения работ 5 июня - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 17;

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 43;

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 37; ул. Полярные Зори, 42; ул. Халатина, 16; ул. Ленинградская, 29/5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.