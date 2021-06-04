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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 4 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 1 июря до выполнения 4 июня — опрессовка тепловых сетей от ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 12 домов;

со 2 июня до выполнения 4 июня - опрессовка тепловых сетей от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») — 67 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 июня  до 16.00 4 июня - ул. Ломоносова, 2, 12.

От холодного водоснабжения:

9.00-23.00 – просп. Героев-североморцев, 38, 40; ул. Калинина, 13, 23, 28, 30; ул. Шестой комсомольской батареи, 13.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 10

10.00 – 16.30 -л. Новое Плато, 2; просп. Кольский, 61.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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