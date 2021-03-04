Плановые отключения в Мурманске на 4 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 марта до 16.00 4 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14;
с 9.00 3 марта до 16.00 5 марта - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12;
с 9.00 4 марта до 17.00 5 марта - ул. Капитана Копытова, 33, 40, 41, 42.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65, 67.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 - ул. Старостина, 77, 79, 81.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 11, 12; ул. Гвардейская, 3, 9; ул. Свердлова, 12 корп. 4, 14 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 39, 43;
10.00 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.