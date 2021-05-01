Плановые отключения в Мурманске на 4 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая.

От горячего водоснабжения:

8.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.