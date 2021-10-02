Мурманская область. Арктика (16+)02.10.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Шабалина, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Юрий.
02.10.21 09:47
Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
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Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
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