Плановые отключения в Мурманске на 4 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Шабалина, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.