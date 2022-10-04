Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 9.00 3 октября до 15.00 4 октября – просп. Кольский, 24;
с 9.00 3 октября до 15.00 5 октября – просп. Кольский, 26, 28.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Долина Уюта, 1а;
9.30 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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