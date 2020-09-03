Плановые отключения в Мурманске на 4 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 23.00 3 сентября до 6.00 4 сентября - для проведения работ на тепловой сети будет приостановлена подача теплоносителя по объектам:

ул. Челюскинцев, 9, 11, 17/24, 18/20, 20, 21/22, 21а, 21в, 25, 27, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13, 13а, 15б, 18, 18а, 21/22, 22, 23, 23а, 25, 27а, 29, 30а, 35, 36а, 38, 42, 44, 46/4, 48, 46/3,46/1,46/2, 50, 66, 54, 11а, 15, 15а, 17, 19/15, 27, 34/7, 34а, 31, 33, 40; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18/13, 21, 22, 24, 23, 25, 29, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; пер. Терский, 3, 4, 7а, 8, 9, 13, 15/15; ул. Загородная, 7, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; пер. Водопроводный, 3,7/2,7/2,9; просп. Ленина, 96, 98, 100, 104; ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11; ул. Папанина, 22, 24, 26, 28, 32, 30, 34/25, 47; ул. Челюскинцев, 13а, 17/24, 25а, 26а, 28а, 39, 29, 30, 23а; ул. Седова, 8; ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 28, 29а, 31, 32, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51; ул. Малая Ручьевая, 2, 3; ул. Почтовая, 6;

с 9.00 2 сентября до 17.00 4 сентября - ул. Морская, 7, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 39, 41, 46; ул. Новое Плато, 13, 14; ул. Чумбарова-Лучинского, 11; ул. Аскольдовцев, 11.

10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 165.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.