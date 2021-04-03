Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 апреля до 17.00 7 апреля – просп. Кольский, 165, 166; ул. Капитана Копытова, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Гончарова, 7; ул. Александра Невского, 71.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.