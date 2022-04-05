Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 24, 26;

8.30 — 16.30, - ул. корп.апитана Орликовой, 22.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Книповича, 61 корп.3;

9.00 — 18.00 - ул. Нахимова, 25.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 5 апреля — до выполнения - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29;

9.00 — 23.59 - ул. Зелёная, 45;

10.00 — 17.00 – просп. Кольский, 104 корп.3.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 27, 28; ул. Книповича, 35 корп.3, 37; ул. Гагарина, 20, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.