Плановые отключения в Мурманске на 5 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП-202, ЦТП-203, ЦТП-62, ЦТП-69 кв.– 68 домов;

с 4 августа по 7 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП по ул. Прибрежная,17/1 – 9 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2»/Новое плато/ - 32 дома;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а»/Больничный городок/ - 114 домов;

с 4 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной ж.р. Абрам-Мыс - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - б-р Театральный, 7.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Беринга, 5, 7; пр-д Ледокольный, 25, 27, 29, 31; пер. Якорный, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 29, 31;

9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 46, 44.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (мкр. Росляково), 13;

9.30 – 16.30 - ул. Сафонова, 47;

10.00 – 16.00 - ул. Шевченко, 15.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.