Плановые отключения в Мурманске на 5 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа до 5 августа — опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона котельной мкр.Абрам-Мыс (АО «МЭС») — 16 домов;

с 3 августа до 6 августа — опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП-202,203,62,69 кв. (АО «МЭС») — 68 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 19. 20, 21, 23, 25, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15. 17. 3, 5 7, 9, 9а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 6, 6а; ул. Полярные Зори, 10, 13, 2, 4, 6, 8.

От холодного и горячего водоснабжения:

6.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 18; просп. Кольский, 32, 34, 36, 38; ул. Крупской, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 30,32;

9.00 — 21.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27. 29, 31; ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25. 29, 31.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 11;

10.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп.1.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1, 78 корп. 2; ул. Адмирала Лобова, 1, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.