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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 5 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 14.00 2 февраля  до выполнения работ 10 февраля - посп. Кольский, 206;

с 9.00 4 февраля до 16.00 5 февоаля - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Орликовой, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41; ПОНИЖЕННОЕ до 2,5 кг/см2 — Орликовой, 5, 6, 7.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - пр-д. Молодежный, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Зои Космодемьянской, 2а, 4, 6, 12;

11.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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