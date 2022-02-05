Плановые отключения в Мурманске на 5 и 7 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 и 7 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

5 февраля

с 9.00 5 февраля до выполнения работ - пер. Дальний, 8, 10; ул. Радищева, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72/6; ул. Чехова, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12/37.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 февраля до 16.00 9 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33; ул. Капитана Копытова, 41, 42, 43.

От газоснабжения:

5 февраля

10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 7 короп.2; просп. Ленина, 29, 31.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 72, 74, 76, 78; ул. Самойловой, 3; ул. Шмидта, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.