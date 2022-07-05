Плановые отключения в Мурманске на 5 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

с 9.00 4 июля до 23.59 6 июля - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 21; ул. Александра Невского, 73;

10.00 – 13.00 - ул. Капитана Буркова, 23;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3; ул. Свердлова, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 40 корп. 4;

11.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 17, 40 корп. 1;

12.00 – 15.00 - ул. Саши Ковалева, 10.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Приморская (жилой район Росляково), 3;

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 58, 62; ул. Инженерная, 2;

10.00 – 16.00 - ул. Пищевиков, 8.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 67, 69; ул. Кооперативная, 7;

с 10.00 5 июня до выполнения работ - ул. Аскольдовцев, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.