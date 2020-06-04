Плановые отключения в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

Со 2 июня до выполнения 8 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 4 июня до выполнения 5 июня – опрессовка тепловых сетей от ТЦ «Росляково южное» (АО «МЭС»).

От горячего водоснабжения:

с 9.00 4 июня до выполнения работ 6 июня - ул. Адмирала Лобова, 47;

9.00 – 16.30 – просп. Кольский, 131, 133; ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8.

От газоснабжения:

с 4 июня до выполнения работ 5 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 17;

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 38, 40, 42;

10.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 3, ул. Бабикова, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.