Плановые отключения в Мурманске на 5 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 марта.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 3 марта до 16.00 5 марта - ул. Шабалина, 29, 31;
с 14.50 4 марта до 16.00 5 марта - ул. Капитана Копытова, 38, 39;
с 9.00 5 марта до 16.00 6 марта - ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 11, 12; ул. Гвардейская, 3, 9; ул. Свердлова, 12 корп. 4, 14 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 39, 43;
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.