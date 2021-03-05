Плановые отключения в Мурманске на 5 марта

Татьяна А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!! Комментарий к новости: Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск

Владимир Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое Комментарий к новости: КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ