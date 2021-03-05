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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 5 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 марта до 16.00 5 марта - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12;

с 9.00 4 марта до 17.00 5 марта - ул. Капитана Копытова, 33, 40, 41, 42.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Шабалина, 35, 37, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

13.00 – 17.00 – просп.Кольский, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 45, 47, 49, 49в, 51, 51 корп. 2, 51а; ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 14, 15; ул. Гвардейская, 9а, 11; ул. Свердлова, 16/9; ул. Гагарина, 4; просп. Героев-североморцев, 56, 58;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 16.

От электроснабжения:

с 10.00 5 марта до выполнения работ - ул. Софьи Перовской, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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Последние комментарии

Татьяна
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А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
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Константин
26.02.21 14:19
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