Плановые отключения в Мурманске на 5 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 90, 94, 96; ул. Кирпичная, 6, 8, 12.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 мая до выполнения работ 6 мая - ул. Крупской, 32, 34;

с 9.00 4 мая до 15.00 6 мая - ул. Ломоносова, 3, 5;

с 10.00 4 мая до 17.00 6 мая - ул. Старостина, 17, 19;

9.00 — 15.30 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

10.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 45.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 17, 19.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1; ул. Книповича, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.