Мурманская область. Арктика (16+)04.11.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 ноября.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 11, 30, 38; ул. Нахимова, 15; пер. Арктический, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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