Плановые отключения в Мурманске на 5 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 октября до 16.00 7 октября - пр-д. Молодёжный, 8, 9; ул. Полярный Круг, 12.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.