Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 18:00
Плановые отключения в Мурманске на 5 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 октября до 16.00 7 октября - пр-д. Молодёжный, 8, 9; ул. Полярный Круг, 12.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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