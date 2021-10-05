Плановые отключения в Мурманске на 5 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 17.00 – просп. Ленина, 63, 63а; ул. Воровского, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21; ул. Капитана Буркова, 16; ул. Карла Маркса, 13; ул. Комсомольская, 2, 3, 3а, 3б; ул. Профсоюзов, 17/12, 22, 24; ул. Пушкинская, 3, 3а, 5, 7; ул. Софьи Перовской, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 21, 21а, 23/19, 25/26, 26, 27.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 4 октября до 16.00 5 октября - пр-д. Молодёжный, 11.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 5 октября до выполнения работ - ш. Североморское (р-н. Росляково), 7, 9; ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 3, 4, 6, 9; ул. Школьная (р-н. Росляково), 4;
9.00 — 14.00 - ул. Александрова, 24/1;
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 23а, 25, 27; ул. Октябрьская, 24, 26; пер. Терский, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 17 корп.1; ул. Полярные Зори, 21 корп.3; ул. Чумбарова-Лучинского, 12, 16; ул. Хлобыстова, 18;
10.00 — 16.00 - ул. Ломоносова, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.