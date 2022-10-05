Плановые отключения в Мурманске на 5 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 23.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 9.00 3 октября до 15.00 5 октября – просп. Кольский, 26, 28;
с 9.00 5 октября до 15.00 7 октября - пр-д. Молодёжный, 6; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24; 09.00 — 10.00, просп. Кольский, 128.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 36, 38; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3;
9.00 — 22.00 - ул. Пархоменко, 6, 8.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Хлобыстова, 9.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 17; просп. Героев-североморцев, 71; ул. Александра Невского, 75; ул. Инженерная, 6; ул. Мира, 4 корп. 1; ул. Смирнова, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.