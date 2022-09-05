Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 5 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 13.40 1 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3; ул. Шабалина, 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Фурманова, 10, 11, 15; ул. Чапаева, 10а; ул. Ломоносова, 6, 10 корп. 3; ул. Серафимовича, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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