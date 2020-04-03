Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 апреля.

От горячего водоснобжения:

9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Адмирала Лобова, 51, 53, 55, 57.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.