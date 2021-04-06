Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - переулок Арктический, 12, 14.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 апреля до 17.00 7 апреля – просп.Кольский, 165, 166; ул. Капитана Копытова, 21;

с 9.00 6 апреля до 17.00 8 апреля - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярный Круг, 8, 9, 12.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 54; ул. Старостина, 37, 39.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Книповича, 38, 40; ул. Александрова, 10, 18; ул. Гагарина, 45, 47 корп. 1; ул. Капитана Копытова, 29, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.