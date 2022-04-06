Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Арктический, 10, 12, 16, 6; ул. Нахимова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Сафонова, 19, 20/2, 21, 22/33.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 – просп. Героев-североморцев, 83/1, 85;

9.00 — 16.00 - ул. Шабалина, 41, 43, 45, 47. 63.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 29, 30; ул. Книповича, 38; ул. Александрова, 10; ул. Гагарина, 45, 47 корп.1.

От электроснабжения:

10.00 — 14.00 – просп. Ленина, 12, 14, 16; ул. Марата, 29;

9.00 — 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.