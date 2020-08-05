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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 6 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня  до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП-202, ЦТП-203, ЦТП-62, ЦТП-69 кв.– 68 домов;

с 4 августа по 7 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП по ул. Прибрежная, 17/1 – 9 домов;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов;

с 4 августа  по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2» (Новое плато) - 32 дома;

с 4 августа по 10 августа - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а» (Больничный городок) - 114 домов;

с 4 августа по 6 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной ж.р. Абрам-Мыс - 16 домов.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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