Плановые отключения в Мурманске на 6 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 3 августа до 6 августа — опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП-202,203,62,69 кв. (АО «МЭС») — 68 домов.

От холодного водоснабжения:

6.00 — 17.00 - ул. Крупской, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 30,32. 34, 36, 38;

9.00 — 21.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27, 29, 31; ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25. 29, 31.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (мкр.Росляково), 9;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 3, 11;

10.00 — 14.00 - ул. Карла Маркса, 23/51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.