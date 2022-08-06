Плановые отключения в Мурманске на 6 и 8 августа

Плановые отключения в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 и 8 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом;

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения 8 августа - ул. Коминтерна, 16, 18, 20, 22; ул. Привокзальная, 2, 4.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Александрова, 30 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49. 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.

От газоснабжения:

6 августа

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково), 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.