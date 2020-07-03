Плановые отключения в Мурманске на 6 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.
От горячего водоснабжения:
с 23 июня до выполнения работ 7 июля - просп. Ленина, 92;
с 13.00 2 июля до выполнения работ 6 июля - пер. Охотничий, 21;
8.30 – 16.30 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Кооперативная, 4, 6, 7; ул. Скальная, 33.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 – просп.Кольский, 67.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Егорова, 19.
От электроснабжения:
10.00 – 11.00 - ул. Скальная, 33;
14.00 – 15.00 - ул. Скальная, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.