Плановые отключения в Мурманске на 6 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 июля.
Ремонт теплосетей и ТЦ:
с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;
с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 30а; ул. Марата, 12а.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Новое Плато, 6; ул. Халатина, 10; ул. Заводская (р-н. Росляково), 3;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.