Плановые отключения в Мурманске на 6 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

с 9.00 4 июля до 23.59 6 июля - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

с 15.50 4 июля до выполнения работ 6 июля - ул. Чумбарова-Лучинского, 29;

с 10.00 5 июля до выполнения работ 8 июля - переулок Охотничий, 25;

с 9.00 6 июля до 23.59 8 июля - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Александрова, 38; просп. Героев-североморцев, 15 корп. 1;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 17;

13.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 5; ул. Александра Невского, 71;

22.00 – 23.59 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 2.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Приморская (жилой район Росляково), 3;

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 6; ул. Профсоюзов, 1; ул. Свердлова, 14 корп. 1;

10.00 – 16.00 - ул. Полухина, 20; ул. Чапаева, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.